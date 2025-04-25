«Добрая традиция». Воробьев пригласил жителей Подмосковья на всероссийский субботник

Жители Московской области 26 апреля смогут принять участие в традиционном весеннем субботнике. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к мероприятию подготовили рекордное количество площадок — 741 точку для уборки и 624 пункта выдачи инвентаря.

«Это уже добрая традиция — навести чистоту после зимы и сделать любимые места еще уютнее», — отметил глава Московской области.

В рамках субботника запланированы комплексная уборка дворов и общественных пространств, посадка деревьев и кустарников, восстановление цветочных клумб и приведение в порядок газонных покрытий. Участникам выдадут лопаты, грабли, перчатки и мешки.

«На многих локациях будет культурно-развлекательная программа», — рассказал Андрей Воробьев.

Адреса всех точек проведения субботника и пунктов выдачи инвентаря можно найти на специальной интерактивной карте.