Более 2,5 километра тротуаров отремонтируют в Лобне к концу года
Этой осенью в Лобне приведут в порядок более 2,5 километра пешеходных дорожек. Работы по обновлению тротуаров продолжат в 2025 году.
Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала, что от жителей поступает много вопросов по ремонту тротуаров.
«План по выполнению необходимых работ мы составили. Все пожелания жителей по строительству новых и ремонту старых оцифрованы», — отметила она.
Ремонты ведутся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. План ремонта пешеходных коммуникаций в Лобне опубликован по ссылке.
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