Детский салд при школе №21 в Загорянском капитально отремонтируют в этом году

В городском округе Щелково, в поселке Загорянский, продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 21. Работы ведутся на улице Дмитрова и осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Эта программа соответствует задачам национального проекта «Семья».

На данный момент строители почти завершили фасадные работы, их выполнение достигло 85%. Также активно ведутся отделочные и общестроительные работы. Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1 465 квадратных метров, а текущая степень готовности здания — более 50%.

В рамках капитального ремонта планируется обновить кровлю, выполнить фасадные работы, заменить внутреннюю отделку помещений, обустроить новые входные группы, модернизировать инженерные системы, обновить пищеблок, благоустроить прилегающую территорию и оборудовать помещения новой мебелью и оборудованием.

После завершения ремонта дошкольное отделение станет не только красивым, но и функциональным пространством, где детям будет интересно познавать мир, а педагогам — работать. Все работы планируют завершить до конца 2026 года.