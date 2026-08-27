До 70% выпускников девятых классов в Подмосковье выбирают колледжи — Воробьев
От 65% до 70% выпускников девятых классов в Московской области идут учиться в колледжи. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на форуме педагогов региона «Стратегия цифрового лидерства в образовании».
Глава региона подчеркнул важность работы современных профессиональных учреждений с передовым оснащением.
«Мы должны создать современные профессиональные учреждения, где не карбюратор от ГАЗ-66, а где компьютер, где робототехника, где-то, что делает девушку или парня сильными, капитализирует их», — отметил Андрей Воробьев.
По его словам, многие студенты начинают работать уже со второго или третьего курса, а 60–70% планируют в дальнейшем получить высшее образование.
Губернатор добавил, что подмосковные вузы готовы принимать выпускников колледжей с практическими навыками.