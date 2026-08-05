До 30 августа можно подать заявку на участие в конкурсе по алгоритмическому программированию

Студенты технических специальностей и выпускники от 18 до 24 лет могут принять участие в ежегодном соревновании по алгоритмическому программированию на С/С++. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит решить задачи, связанные с элементами высшей математики: дифференциальными уравнениями, дискретной математикой, теорией вероятностей и так далее. Эти темы входят в стандартные программы первых трех курсов технических вузов. В отборочном этапе будет три задачи, а в финальном туре — одна.

Отборочный этап пройдет с 31 августа по 20 сентября, а финал — с 28 сентября по 4 октября.

Подать заявку для участия и ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на официальном сайте [cup.serpas.ru](https://cup.serpas.ru/?utm_source=hackrus.ru).