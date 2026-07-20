До 18 августа идет отбор во всероссийскую студенческую кибербитву

Студенты СПО и вузов РФ, включая магистрантов и аспирантов, могут принять участие во всероссийской студенческой кибербитве. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Участники должны будут выбрать одну из ролей — хакера или защитника. Команде атакующих нужно от пяти до десяти человек, а команде защитников — до пяти человек.

Мероприятие пройдет на базе виртуального киберполигона, где имитируются объекты реальной инфраструктуры. Участникам предстоит решать реальные задачи по взлому и противодействию киберугрозам, моделируя ситуации, связанные с городской инфраструктурой и технологическими объектами.

Зарегистрироваться можно до 10 августа. Чтобы узнать подробности и подать заявку, перейдите на сайт.