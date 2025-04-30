Дно озера Сенеж очистили перед купальным сезоном в Солнечногорске

Дно озера Сенеж возле центрального пляжа очистили от мусора в Солнечногорске. Это ежегодные работы в преддверии купального сезона.

«Обеспечение безопасности — это наши первоочередная задача на водных объектах. Напоминаю, что заходить в воду можно только в разрешенных для купания водоёмах, на официальных пляжах. Здесь, на центральном пляже на озере Сенеж, у нас работает спасательный пост, берутся регулярные пробы воды на анализ. Традиционно проводим чистку дна, чтобы отдыхающие не поранились и не получили травмы», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Водолазы выловили рыбацкие ломы, снасти, банки, бутылки и другой мусор, представляющий опасность во время купания. За ходом работ следили сотрудники «СолнСпас».

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в двух местах и образцы грунта в пяти точках. Все образцы направлены в лабораторию для анализа. По результатам выдадут санитарно-эпидемиологическое заключение. Пробы будут отбирать на протяжении купального сезона.

В ближайшее время в акватории озера Сенеж установят буи. Помимо этого, на пляж планируют завести 120 кубометров кварцевого песка.