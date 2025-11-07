Дни здоровья пройдут в Луховицах

В округе запускается инициатива, призванная сделать медицинскую помощь максимально доступной для всех жителей. Министерство здравоохранения Московской области объявило об организации специальных «Единых дней диспансеризации».

В ноябре будут открыты двери медицинских учреждений 8 и 22 ноября. В эти даты поликлиники будут работать с 08:00 до 12:00. Жители могут выбрать наиболее удобное для себя место обследования: Центральную поликлинику в Луховицах или поликлинику Белоомута.

Программа первого этапа диспансеризации включает в себя широкий спектр процедур, направленных на выявление потенциальных рисков и заболеваний на самых ранних стадиях: анкетирование, антропометрия, измерение давления, электрокардиография, флюорография, спирометрия и консультация врача-терапевта.

Для женщин предусмотрен дополнительный комплекс обследований, включающий осмотр гинеколога и маммографию. Мужчинам старше 45 лет будет предложена расширенная программа «Мужское здоровье». Как уточнили в медицинских учреждениях, для прохождения диспансеризации необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник Луховицкой больницы.