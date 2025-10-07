Дни Подмосковья стартовали в детском центре «Артек»

В международном центре «Артек» открылся фестиваль «Город мастеров». Он объединил школьников из Московской области с артековцами со всей страны. Для ребят прошли мастер-классы и творческие занятия

Мероприятие стало значимым культурным событием для обмена опытом и идеями между участниками, отметили в подмосковном Минобразования.

На фестивале выступил хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц. Его воспитанники провели открытый урок, на котором все желающие могли познакомиться с народными и современными танцами.

Юные представители региона Вадим Валежев и Дарина Лизунова организовали мастер-класс по игре «Мое Подмосковье». Благодаря ней артековцы узнали об истории, культуре и достопримечательностях Московской области. Все девять лагерей получили настолку в качестве подарка.