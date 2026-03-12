Дни открытых дверей в роддоме в Одинцове будут проводить каждую субботу

Будущих мам и пап приглашают поближе познакомиться с Одинцовским родильным домом и задать специалистам вопросы. Посетители смогут узнать о процессе родов, условиях пребывания и возможностях медицинской помощи.

Особенность этих встреч заключается в том, что экскурсию проводят акушерки родильного блока, которые ежедневно сопровождают женщин в самый важный момент. Во время встречи гости смогут узнать много нового о работе медицинского учреждения и о подготовке к родам, а также заранее почувствовать атмосферу поддержки и заботы.

Ближайший день открытых дверей пройдет в субботу, 14 марта, с 11:00 до 12:00, по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.

Для посещения требуется обязательная предварительная запись. Записаться можно с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00, по телефону: +7 (985) 963-14-64.