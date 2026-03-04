Дни открытых дверей стартовали в Орехово-Зуевском техникуме

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Бондаренко дал старт серии Дней открытых дверей, собрав в своих стенах более 300 школьников и их родителей. Мероприятие стало важным событием для будущих абитуриентов, желающих узнать о возможностях получения профессии в сфере железнодорожного транспорта.

Встреча началась с подробной презентации, где будущим студентам и их родителям была представлена полная картина образовательного процесса в техникуме. Заместитель директора по учебно-производственной работе Денис Карелин выступил в роли гида по миру профессий, детально рассказав о многообразии специальностей и направлений подготовки, доступных в техникуме. Особое внимание было уделено условиям поступления, включая вступительные испытания, сроки подачи документов и актуальные квоты.

Не менее важным аспектом стало освещение перспектив дальнейшего трудоустройства выпускников — вопросы карьерного роста и востребованности на рынке труда были представлены в максимально полной мере, подкрепленные статистикой успешного трудоустройства выпускников прошлых лет. После теоретической части для гостей была организована экскурсия по современным лабораториям и мастерским техникума. Школьники и родители смогли своими глазами увидеть передовое оборудование, на котором обучаются студенты, своими руками попробовать управлять тренажерами и ощутить атмосферу реального производства.