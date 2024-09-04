Дни открытых дверей провели центры творчества и библиотеки в Лобне

В рамках дня открытых дверей во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» провели мастер-классы по прикладному искусству. Юные лобнинцы мастерили поделки, рисовали и вязали.

Педагоги кружка авторской песни «Перекресток» Центральной библиотеки представили собравшимся уличный концерт. Дети поучаствовали в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, а также проверили свои актерские данные на тренинге театральной студии «Голоса».

В Детской библиотеке гости мероприятия шили тканевых кукол и мастерили поделки из проволоки. А в библиотеке Красной Поляны для читателей организовали лотерею и турнир по шашкам. Конкурс рисунка на асфальте и флешмоб «Читай, умней, твои в библиотеке» провели для посетителей библиотеки в микрорайоне Депо. Ребята из микрорайона Луговая поучаствовали в мастер-классе «Осенняя палитра», а также узнали об английском писателе и публицисте Даниэле Дефо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».