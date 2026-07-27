Дни открытых дверей проведут в перинатальном центре в Коломне в августе

В августе Коломенский перинатальный центр проведет дни открытых дверей для будущих мам и их близких. Мероприятия будут проходить каждую неделю по вторникам — 4, 11, 18 и 25 августа.

Участницам с 32-й недели беременности покажут отделения центра, родовые боксы, послеродовые палаты, приемное отделение и зону выписки.

Мероприятия будут начинаться в 14:00 в конференц-зале учреждения. Будущие родители смогут познакомиться с врачами, узнать об условиях пребывания в стационаре, подготовке к родам, обезболивании и роли партнера во время родового процесса.

Посещение бесплатное, предварительная регистрация не нужна. Для участия необходимо взять с собой обменную карту беременной.

Перинатальный центр расположен в Коломне по адресу: улица Дзержинского, дом № 25 (вход № 3 со стороны улицы Чкалова). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (496) 619-36-11.