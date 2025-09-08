Дни открытых дверей прошли в школах Солнечногорска

В школе-детском саду в Майдарове и Поваровской школе городского округа Солнечногорск состоялся праздник «Старт к успеху!». Родителям представили обновленные пространства, инновационные методы обучения и современное оборудование.

Гости смогли лично осмотреть учебные классы и лаборатории, оснащенные новой техникой, а также принять участие в мастер-классах, интерактивных программах и играх.

В Майдарово одним из самых запоминающихся событий стал квест, включавший семь необычных этапов. В Поваровской школе взрослые вместе с детьми попробовали свои силы в творческих мастерских. Финалом дня стала дегустация школьных блюд, где родители оценили качество питания.

«День открытых дверей стал отличной возможностью для родителей и детей погрузиться в атмосферу обновленных школ и открыть для себя новые горизонты образования, а также оценить все преимущества обучения в образовательных учреждениях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Отметим, что недавно в этих учреждениях завершили капитальный ремонт, выполненный при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Майдарове появилось новое здание площадью около 1650 квадратных метров, а в Поваровской школе ранее открыли современную пристройку на 300 дополнительных мест.