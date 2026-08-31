Дни открытых дверей прошли в Домах культуры и библиотеках Воскресенска

Областная акция «День открытых дверей» прошла в последние выходные уходящего лета. Для жителей и гостей Воскресенска распахнули свои двери библиотеки и дома культуры городского округа.

Центральной площадкой акции традиционно стал Дворец культуры «Химик». Гостям было представлено 20 клубных формирований, где занимаются люди разного возраста — от дошкольников до участников проекта «Активное долголетие». Все желающие могли познакомиться с руководителями творческих коллективов, узнать о направлениях работы студий и кружков и выбрать занятие по душе.

В рамках акции в библиотеках и домах культуры также прошли концертные программы, мастер-классы, экскурсии и литературные квесты.

Глава городского округа Алексей Малкин лично убедился, насколько разнообразны возможности для творческой реализации в Воскресенске. «Уверен, что новый сезон каждый может начать как активный участник, а не просто зритель. Приглашаю всех жителей и гостей округа посетить наши учреждения культуры в эти выходные», — сказал руководитель муниципалитета.