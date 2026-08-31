Дни открытых дверей прошли в ДК Павлово-Посадского округа

29 августа учреждения культуры муниципалитета распахнули двери для гостей. Посетители познакомились с новым творческим сезоном, увидели выступления коллективов и записались в кружки.

Атмосфера в домах культуры была по-особенному теплой и душевной. На сценах звучали песни, выступали юные артисты. Каждое выступление было наполнено искренностью и любовью к своему делу.

Гости не просто наблюдали со стороны — они общались с руководителями студий, узнавали, как рождается искусство. Многие выбрали для себя и своих детей занятия по душе: кто-то записывался в танцевальную студию, кто-то — в театральный кружок, а кто-то мечтал научиться петь.

Этот день стал первым шагом навстречу мечте для многих ребят и взрослых. Новый творческий сезон будет наполнен яркими событиями, громкими премьерами и незабываемыми эмоциями.