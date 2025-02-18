Дни открытых дверей пройдут в офисах управляющих компаний в Богородском округе

В Богородском округе возобновят практику проведения Дней открытых дверей в офисах управляющих компаний. Жители смогут принимать участие в таких встречах ежеквартально, первое мероприятие запланировали на 29 марта.

Жилой фонд в 1612 домах Богородского округа обслуживают 24 управляющие компании. День открытых дверей — это по-прежнему актуальный, востребованный формат коммуникации собственников и нанимателей жилья с управляющей компанией. Он дает возможность председателям многоквартирных домов и жильцам задать вопросы специалистам управляющей компании и получить квалифицированные ответы, а также проконсультироваться по интересующим темам жилищно-коммунального хозяйства. Такие встречи планируют проводить раз в квартал.

Напомним, что акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Московской области» стартовала в 2014 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С 2016 года ее проводят четыре раза в год по разным темам.