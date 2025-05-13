Дни открытых дверей пройдут в Наро-Фоминском техникуме

Гостей ждет программа, которая позволит оценить преимущества обучения в Наро-Фоминском техникуме. В рамках мероприятий будут организованы экскурсии по учебным корпусам, оснащенным современным оборудованием и специализированными лабораториями.

Участники смогут своими глазами увидеть, где и как проходят занятия, и познакомиться с материально-технической базой техникума. Для посетителей пройдут мастер-классы и профессиональные пробы, которые позволят будущим студентам погрузиться в атмосферу выбранной профессии и попробовать свои силы в различных видах деятельности.

На протяжении всего мероприятия будет работать консультационный пункт приемной комиссии, где сотрудники техникума ответят на все вопросы, касающиеся поступления, обучения, стипендий, общежития и других аспектов студенческой жизни. Они помогут разобраться в правилах приема, перечне необходимых документов и особенностях образовательных программ.

Дни открытых дверей состоятся 16 мая в 14:00 в корпусе № 2, расположенном в деревне Алабино, и 17 мая в 11:00 в главном корпусе техникума, находящемся на улице Чехова.