Дни открытых дверей для студентов прошли в поликлиниках Орехово-Зуева

В подразделениях Орехово-Зуевской больницы прошла серия Дней открытых дверей для студентов местного медицинского колледжа. Основная цель мероприятий — познакомить будущих медсестер с их будущим местом работы, помочь адаптироваться к условиям современного медучреждения и привлечь молодые кадры в здравоохранение.

В ходе ознакомительных экскурсий студенты получили уникальную возможность увидеть работу поликлиники «изнутри». Организаторы продемонстрировали путь пациента: от обращения в регистратуру до обследования в диагностических кабинетах. Студентам показали, как организована современная электронная регистратура и маршрутизация пациентов, какое оборудование сегодня используется в кабинетах узких специалистов, а также особенности ведения цифровой медицинской документации и работы в системе ЕМИАС.

Особое внимание уделили новейшим методам диагностики, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, что вызвало живой интерес у молодежи.

Информационная часть сменилась практическим блоком. Наставники провели для студентов мастер-классы, в ходе которых учащиеся смогли применить свои академические знания в реальных условиях. Под контролем старших коллег будущие медики тренировались в измерении артериального давления и отрабатывали алгоритмы оказания первой доврачебной помощи.