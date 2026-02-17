Дни открытых дверей для будущих родителей проведут в Одинцовском роддоме

Будущие мамы и папы смогут осмотреть родильный дом и задать вопросы врачам. Экскурсии по отделениям будут проходить каждую среду в медицинском учреждении Одинцова.

Сотрудники роддома покажут посетителям индивидуальные родильные залы и палаты. Гинекологи расскажут о том, как подготовиться к появлению ребенка, какие вещи собрать с собой и чем отличаются контракты на роды. Встречи начинаются в 12:00. Участие возможно только по предварительной записи.

«Мы хотим, чтобы будущие родители чувствовали себя спокойно и уверенно. Лучше заранее увидеть палату и познакомиться с врачом, чем волноваться в ответственный момент», — отметили в медучреждении.

Родильный дом входит в состав Одинцовской областной больницы и работает круглосуточно. Учреждение относится ко второму уровню оказания помощи. Здесь есть современное оборудование, восемь индивидуальных родовых залов и палаты разной вместимости — от одноместных до четырехместных.