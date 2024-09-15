Дни бесплатной правовой поддержки провели в Лосино-Петровском

Юрист Дмитрий Семенов из «ГОСЮР Бюро» ответил на вопросы жителей Лосино-Петровского. Встреча прошла в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Эксперт рассказал о юридических способах решения вопросов. Обращения были связаны с подключением газовой системы в доме, льготами и пособиями, социальной поддержкой и помощью семьям с особенными детьми.

«Каждый, кто пришел на эти дни бесплатной правовой поддержки, получил не только ответы на волнующие его вопросы, но и ценные рекомендации от профессионала. Эти дни консультаций стали настоящим подарком для тех, кто столкнулся с юридическими сложностями и нуждался в квалифицированной помощи», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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