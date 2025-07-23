Дневные творческие лагеря для детей организовали в Воскресенске

В Воскресенске на базе учреждений культуры организованы дневные творческие лагеря, которые помогают детям интересно и насыщенно провести летние каникулы. Управление культуры городского округа в 2025 году запустило проект летней досуговой занятости, в рамках которого в школах искусств, домах культуры и парках проходят тематические творческие смены.

Так, в Детской музыкальной школе № 2 прошел музыкально-театральный лагерь «На творческой волне», цель которого — пробудить у детей интерес к музыкальному искусству. В Доме культуры «Гармония» каждую неделю посвящают отдельной теме: приключениям, театру и русскому народному фольклору.

Для ребят из лагеря «Каникулы в Кривякино» утро начинается с зарядки, а затем они занимаются творчеством — работают с цветным песком, создают матрешек, веера и изделия в технике макраме. Программа также включает экскурсии, квесты, игры и фотосессии.

В домах культуры Косяково, рабочего поселка имени Цюрупы и «Красный горняк» действует «Летняя творческая лаборатория», где дети участвуют в походах, викторинах, мастер-классах и спортивных мероприятиях.

Такие инициативы не только способствуют развитию творческих способностей детей, но и помогают им заводить новых друзей и весело проводить лето.