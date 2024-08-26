Дневной стационар в микрорайоне Луговая в Лобне откроется 1 сентября

В Лобне состоялось общегородское совещание под председательством главы города Анны Кротовой. В ходе встречи были обсуждены главные события минувшей недели, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни округа.

В области здравоохранения значимым событием стало открытие дневного стационара в микрорайоне Луговая. С 1 сентября пациенты смогут продолжить инфузионное лечение по адресу: Научный городок, 6. Также была озвучена вакансия процедурной медсестры для вечернего приема.

Особое внимание было уделено сфере жилищно-коммунального хозяйства. Профильные службы отчитались о восстановлении работы котла в микрорайоне Катюшки, где температура подачи достигла 75 градусов. Однако, как отметили специалисты, недостаточная температура воды в некоторых квартирах связана с проведением наладочных работ в домах, которые могут продлиться еще несколько дней.

Образование стало важной темой предпоследней недели августа. Первый заместитель главы Владимир Зиновьев сообщил, что все образовательные учреждения округа полностью готовы к началу учебного года. Торжественные линейки запланированы на 2 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».