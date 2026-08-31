Дневной стационар и зону ЛФК откроют в новой детской поликлинике в Звенигороде

В Звенигороде возводят новую детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену. Это позволит закрыть потребность жителей в локальной медицинской помощи: сейчас старое отделение принимает лишь 80 человек, а специализированный диагностический центр находится в соседнем Одинцове.

Четырехэтажное здание площадью почти 5,7 тысячи квадратных метров строят по государственной программе развития социальной инфраструктуры Подмосковья.

Проект предусматривает прием не только педиатров, но и узких специалистов: офтальмологов, хирургов, травматологов-ортопедов, неврологов, эндокринологов и аллергологов. Также в здании будет работать стоматологическое отделение.

Для комфорта родителей оборудуют колясочную и предусмотрят отдельный вход для детей с признаками инфекционных заболеваний. В здании обустроят кабинет неотложной помощи, лабораторию приема биоматериалов и регистратуру с инфоматом.

Диагностическую базу составят кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Восстановительное лечение будет включать физиотерапию, ЛФК и массаж, также заработает дневной стационар. Для профилактики откроют кабинет здорового ребенка и прививочные.

Учреждение будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 (в субботу — до 15:00).

Строительная готовность объекта достигла 25%. Фундамент и подземные конструкции завершены, рабочие приступили к возведению монолитного каркаса надземной части. Застройщик — Дирекция заказчика капитального строительства — планирует сдать объект в I квартале 2027 года.

Процесс проведения работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.