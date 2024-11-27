Врач из Дмитрова получил медаль за помощь бойцам СВО

Врач-хирург Фируз Сабуров из Дмитрова получил медаль «Волонтеру России» за помощь военнослужащим. Он активно поддерживает людей, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Фируз Сабуров работает в Синьковском филиале Дмитровской больницы. Он окончил медицинский институт в 2022 году, а затем стажировался в Англии и продолжил обучение в Москве. В 2023 году он присоединился к команде Дмитровской больницы и быстро зарекомендовал себя как отличный специалист.

Врачу не чужда общественная активность. Он помогает военным, ежедневно принимая до 45 пациентов, проводя операции и оказывая гуманитарную помощь. За это его наградили медалью «Волонтеру России».

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