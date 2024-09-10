Дмитровское лесничество и казаки подписали соглашение об охране леса от пожаров

Представители Дмитровского лесничества и городского казачьего общества подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут помогать охранять лес от пожаров и проводить профилактические мероприятия.

Соглашение о сотрудничестве подписали в Дмитровском филиале «Мособллеса». Согласно документу, казаки будут участвовать в мероприятиях по защите лесов, пресекать нарушения в области лесного законодательства. Они примут участие в патрулировании, а также в профилактических мероприятиях для детей и молодежи.

«Это соглашение позволит нам усилить работу по предотвращению пожаров в лесах, по предупреждению организации свалок мусора на территории лесничества, а также усилить противопожарную агитацию среди населения», — отметила инженер по охране и защите леса первой категории Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Светлана Попова.

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