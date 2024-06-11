Дмитровский техникум отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт Дмитровского техникума выполнили на 60%. Фасад утеплен, вентиляция смонтирована, перегородки установлены. Сейчас идут монтаж коммуникаций, установка дверей и кровельные работы. Отделывают и классы для проекта «Профессионалитет». Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ.

«Помимо капитального ремонта для нашего учебного заведения возвели еще два строения. Это здание тира и автомастерская, где будут находиться наши механики. Это ремонт и обслуживание легковых автомобилей», — рассказала директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Ирина Александровская.

Капремонт техникума идет уже 2,5 года. Основному зданию почти 90 лет, перекрытия деревянные, фундамент бутовый. Строителям пришлось укреплять конструкцию, чтобы она выдержала нагрузку. Объект планируют сдать к 1 сентября.

Дмитровский техникум — одно из лучших учебных заведений в округе. Студенты осваивают здесь 45 специальностей.

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