Дмитровский техникум отметил 85-летие

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов посетил в честь юбилея образовательное учреждение и пообщался со студентами и педагогическим коллективом. Директор техникума Ирина Александровская провела экскурсию по основному корпусу, рассказала об его истории, достижениях и планах дальнейшего развития.

Михаил Шувалов отметил, что аудитории оснащены по последнему слову техники, активно внедряются современные методики обучения. Особое внимание в техникуме уделяют практике. Студенты взаимодействуют с будущими работодателями уже во время учебы, что помогает решать проблему дефицита рабочих кадров в регионе.

Студенты поделились с Михаилом Шуваловы впечатлениями об учебе и продемонстрировали свои навыки. Будущие повара, кондитеры и хлебопеки угостили ВРИП главы округа пельменями по-дмитровски, осетинскими пирогами, пирожными и горячим сбитнем. Студенты-спасатели отработали тушение пожара и эвакуацию пострадавшего из автомобиля, а будущие операторы БПЛА показали полет собранного ими дрона.

В Дмитровском техникуме обучаются по 48 направлениям более 3250 студентов. Учебное заведение является базовой организацией единственного в Подмосковье кластера «Правоохранительная сфера и управление».

«Наш Дмитровский техникум — настоящий флагман в деле подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров для предприятий и учреждений не только округа, но и Московской области. Неудивительно, что многие молодые жители округа стремятся стать студентами этого учебного заведения», — подчеркнул Михаил Шувалов.