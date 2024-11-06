Педагогов из Дмитрова обучили технологиям искусственного интеллекта

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что крайне важно не только развивать и улучшать образовательную среду, в которой учатся дмитровские школьники, но и повышать навыки и умения педагогов. Это позволит детям получать современное и полезное в жизни дополнительное образование, узнавать все новые технологии и передовые программы.

В ходе заседаний конференции были рассмотрены ключевые вопросы персонализации обучения, применения искусственного интеллекта на уроках, а также организации Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Участники делились своими методами и подходами к интеграции новых технологий в учебный процесс, что способствовало созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи.

Особенно ценным оказались обмен опытом с коллегами из разных регионов страны и возможность увидеть новейшие технологии в действии. Многие педагоги представили свои успешные практики и проекты, что вдохновило участников на новые идеи и эксперименты в обучении. Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов и возможностью для налаживания профессиональных связей и партнерства.

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