Дмитровский округ вошел в число лидеров Подмосковья по сбору урожая овощей

Уборка урожая овощей открытого грунта продолжается в Дмитрове. Городской округ вошел в число лидеров Подмосковья по сбору свеклы, картофеля и моркови.

Работы в полях Дмитровского округа идут полным ходом, грузовики только и успевают подъезжать за новой партией свежесобранной свеклы. Несмотря на видимое изобилие, урожай в этом году ожидается меньше.

«Очень дождливое лето, частые дожди, ливневые, залповые. Часто затапливало все посевы. На сегодняшний день растения отстают в росте примерно на две-три недели, поэтому такого урожая, который был в прошлом году, не будет», — говорит главный агроном «Мосагрофуд-Д» Юрий Подчасов.

К примеру, урожайность свеклы в прошлом году составила 56 тонн с гектара, в этом — около 40. Однако работы еще не закончены. Помимо свеклы в Дмитрове убирают картофель и морковь.

Уборка овощей открытого грунта продолжится до конца октября. На данный момент собрали уже более 18 тысяч тонн свеклы, картофеля и моркови.

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