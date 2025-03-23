Дмитровский округ подписал соглашение с областной Ассоциацией старост

В Дмитровском округе 401 населенный пункт. Оперативно решать вопросы жителей теперь будет помогать соглашение Ассоциации старост Московской области с муниципалитетом. Его подписали в центральной библиотеке округа.

Теперь в рамках соглашения будут проводить семинары и встречи в других форматах, освещать результаты и контролировать исполнение решений.

«Это важный шаг для укрепления сотрудничества и решения вопросов жителей. Цель проста — улучшить качество жизни в сельских территориях через нашу совместную работу», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Развитие института сельских старост ведется в Подмосковье активно. Ассоциацию утвердили в октябре 2023 года.

«Цель Ассоциации — соединять опыт старост с разных уголков Подмосковья, растить местных старост, помогать им в работе», — добавил председатель Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федор Степанов.