Дмитровский округ намерен привлечь 25 млрд рублей инвестиций в 2025 году

В этом году Дмитровский округ планирует привлечь 25 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Поиск новых инвесторов и привлечение налоговых резидентов остаются приоритетными задачами, которые ставит перед главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В настоящее время в округе реализуются 44 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 128 миллиардов рублей.

Среди крупных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году— первый этап картофелеперерабатывающего завода по производству чипсов, завод сухих красок ICONIC, вторая очередь коврового комплекса, производственно-складской комплекс по переработке резины, а также производство одеял и матрасов.

Общий объем инвестиций в указанные проекты превысит 7 миллиардов рублей.

Также реализуются масштабные проекты по созданию индустриального парка «Северные врата» и Государственного индустриального парка «Дмитровский».

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что округ стабильно занимает высокие позиции по объему привлеченных инвестиций в Московской области. Он подчеркнул, что администрация активно работает над созданием благоприятных условий для инвесторов и новых резидентов.