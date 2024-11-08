Дмитровский молочный завод нарастил выпуск мороженого

Дмитровский молочный завод запустил три новые линии по производству мороженого. На предприятии дополнительно появилось 20 рабочих мест, а инвестиции в проект составили 191 миллион рублей.
Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, Дмитровский молочный завод выпускает широкий ассортимент продукции более чем 90 лет. Запуск новых линий позволит на 15% увеличить производство мороженого и расширить линейку. Так, в ассортименте появились форматы в брикетах на вафлях, а также бумажные стаканы и лотки. Мороженое там будут выпускать с разными фруктовыми наполнителями, орехами и топингами.
В перспективе завод планирует приобрести еще одну линию за рубежом.
Минтранс Подмосковья: график поездов трех направлений изменится в ноябре
Съезд терапевтов Подмосковья завершился в МОНИКИ
Медведчук спрогнозировал действия Зеленского после победы Трампа
Украина подготовила два варианта завершения конфликта
Безопасность детской площадки на Молодежной улице проверили в Балашихе
Жителям Балашихи напомнили о правилах поведения на ж/д платформе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте