Дмитровский молочный завод нарастил выпуск мороженого

Дмитровский молочный завод запустил три новые линии по производству мороженого. На предприятии дополнительно появилось 20 рабочих мест, а инвестиции в проект составили 191 миллион рублей.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, Дмитровский молочный завод выпускает широкий ассортимент продукции более чем 90 лет. Запуск новых линий позволит на 15% увеличить производство мороженого и расширить линейку. Так, в ассортименте появились форматы в брикетах на вафлях, а также бумажные стаканы и лотки. Мороженое там будут выпускать с разными фруктовыми наполнителями, орехами и топингами.

В перспективе завод планирует приобрести еще одну линию за рубежом.