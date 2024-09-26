Легкоатлет из Дмитрова стал победителем первенства России

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.» выступал в составе сборной Московской области. Соловьев победил в эстафете четыре на 110 метров с барьерами в возрастной категории до 18 лет.

Легкоатлет рассказал, что к первенству России готовился, выполняя специальные тренировки. «Перед стартом старался не думать ни о чем лишнем, чтобы не сбивать настрой. Когда же огласили результаты и я понял, что мы победили, ощутил непередаваемую радость», — поделился Роман Соловьев.

Для воспитанника тренеров Ольги и Юрия Эшкининых эта победа стала не первой. Дмитровский спортсмен не раз занимал призовые места на первенствах Московской области в беге на 110 и 400 метров с барьерами.

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