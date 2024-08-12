Студия «Маска» из Дмитрова выступила на областном фестивале уличных театров

Образцовый коллектив студия «Маска» из Дмитрова приняла участие в Московском областном открытом фестивале-конкурсе современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». Актеры представили жюри спектакль «Спасибо, море».

Фестиваль «За гранью софитов» — это площадка для обмена опытом, новых проектов и знакомств в среде театралов и любителей уличного искусства. В этом году он проходил в 9-й раз, собрав свыше 2,5 тысячи участников.

Театральная студия из Дмитрова привезла на конкурс постановку режиссера Дмитрия Стрельцова «Спасибо, море». Спектакль создан по мотивам сборника рассказов Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью» и рэп-комикса «Соня из 7 Буээ» Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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