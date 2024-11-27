Премьера спектакля «Любовь и голуби» прошла в театре в Дмитрове
В Дмитровском драматическом театре прошла премьера спектакля «Любовь и голуби». Зрители увидели историю о любви, полную юмора и тепла.
В постановке участвовали талантливые актеры, которые передали все эмоции пьесы. Этот спектакль уже стал частью отечественной культуры, а его цитаты знакомы многим.
«Приглашаем дмитровчан и гостей округа на новые показы в декабре и январе», — сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.
Следующие показы состоятся 15 декабря, а также 5 и 12 января. В театре также готовятся к премьерам новых спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Слуга двух господ» и «Волшебное кольцо».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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