Премьера спектакля «Любовь и голуби» прошла в театре в Дмитрове

В Дмитровском драматическом театре прошла премьера спектакля «Любовь и голуби». Зрители увидели историю о любви, полную юмора и тепла.

В постановке участвовали талантливые актеры, которые передали все эмоции пьесы. Этот спектакль уже стал частью отечественной культуры, а его цитаты знакомы многим.

«Приглашаем дмитровчан и гостей округа на новые показы в декабре и январе», — сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Следующие показы состоятся 15 декабря, а также 5 и 12 января. В театре также готовятся к премьерам новых спектаклей: «Ромео и Джульетта», «Слуга двух господ» и «Волшебное кольцо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».