Дмитровский округ отправил хирурга и анестезиолога в помощь жителям Курска

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Два специалиста Дмитровской больницы отправились в Курск, чтобы помочь пострадавшим жителям. Работать с ранеными будут хирург Фанис Иржанов и анестезиолог Михаил Резенов.

Дмитровские врачи вместе со своими коллегами из Подмосковья будут работать в лечебных учреждениях Курской области. В Дмитровскую больницу они вернутся после командировки.

«Мы не могли оставаться в стороне. Наша задача как врачей, как граждан России — помогать людям там, где наша профессиональная помощь в этот момент наиболее востребована», — рассказали медики.

Напомним, в Дмитрове открыты пункты приема гумпомощи для жителей Курской области. Они работают в молодежном центре «Сфера» по адресу: улица Махалина, 40; а также в молодежном центре «Квартал» по адресу: Большевистская улица, 20.

Сейчас существует потребность в генераторах, газовых горелках, бытовой технике, зарядных устройствах, воде и продуктах с долгим сроком хранения, лекарствах, средствах личной гигиены, канцелярии, одеялах и одежде.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте