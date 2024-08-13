Дмитровский округ отправил хирурга и анестезиолога в помощь жителям Курска

Два специалиста Дмитровской больницы отправились в Курск, чтобы помочь пострадавшим жителям. Работать с ранеными будут хирург Фанис Иржанов и анестезиолог Михаил Резенов.

Дмитровские врачи вместе со своими коллегами из Подмосковья будут работать в лечебных учреждениях Курской области. В Дмитровскую больницу они вернутся после командировки.

«Мы не могли оставаться в стороне. Наша задача как врачей, как граждан России — помогать людям там, где наша профессиональная помощь в этот момент наиболее востребована», — рассказали медики.

Напомним, в Дмитрове открыты пункты приема гумпомощи для жителей Курской области. Они работают в молодежном центре «Сфера» по адресу: улица Махалина, 40; а также в молодежном центре «Квартал» по адресу: Большевистская улица, 20.

Сейчас существует потребность в генераторах, газовых горелках, бытовой технике, зарядных устройствах, воде и продуктах с долгим сроком хранения, лекарствах, средствах личной гигиены, канцелярии, одеялах и одежде.

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