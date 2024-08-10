Спортсмены из Дмитрова завоевали три медали на первенстве по рукопашному бою

Фото: МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха»

Воспитанники секции рукопашного боя Центра развития физической культуры, спорта и отдыха в Дмитрове представили городской округ на первенстве России в Орле. Они завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

Первенство России проходило с 1 по 8 августа в Орле. На соревнования приехали 373 участника из 40 регионов России. Максим Платунов занял первое место в весовой категории 67 килограммов. Дмитрий Демченко и Демьян Цветков завоевали бронзу. Администрация городского округа Дмитров желает спортсменам дальнейших побед.

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