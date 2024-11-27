Спортсмены из Дмитрова приняли участие во всероссийских соревнованиях

Юные спортсмены из Дмитровского округа попробовали свои силы на всероссийском уровне. Команда «Медоед» вошла в сборную Московской области и выступила в Первенстве России-2024 среди юношей и девушек.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях, где участники со всей страны демонстрировали мастерство и волю к победе. Дмитровчане успешно справились с отборочными поединками, познакомились с новыми соперниками и получили ценный соревновательный опыт. Призовых мест завоевать не удалось, но это стало хорошим стимулом для дальнейшего роста.

«Выступление за свой регион на федеральном уровне — это уже большое достижение, которое подтверждает высокий уровень подготовки и стремление ребят к успеху!» — прокомментировал глава округа Иван Курданин.

Для молодых спортсменов эти соревнования стали важным этапом, вдохновившим их на новые тренировки и будущие победы.

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