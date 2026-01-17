Дмитровские сноубордисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Воспитанники местной спортивной школы завоевали три медали. В турнире участвовали около 160 спортсменов из 10 регионов.

Всероссийские соревнования по сноуборду прошли 13–14 января в Челябинской области на склонах Центра активного отдыха «Евразия» в городе Куса.

Воспитанники спортивной школы «Шуколово» Максим Маслов и Глеб Рытов завоевали золото и серебро в возрастной категории 13–14 лет соответственно, а Никита Курило взял бронзу среди юниоров 15–19 лет.

Специалисты отметили высокий уровень подготовки дмитровских спортсменов и работу их тренера Максима Пасечнюка. Глава округа Михаил Шувалов поздравил призеров, подчеркнув, что такие победы подтверждают правильность курса на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку юных талантов.

Соревнования стали частью реализации федеральной программы «Спорт России». Следующие этапы национального Кубка запланированы на 18–22 января и пройдут в Красноярском крае.