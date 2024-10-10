Дмитровские школьники побывали на экскурсии в Центре кинологической службы

Ученики 5 «Г» класса школы № 8 посетили с экскурсией Центр кинологической службы Управления Министерства внутренних дел по Дмитровскому городскому округу. Инспектор-кинолог рассказала ребятам, как выбирают и тренируют собак для работы в полиции.

Экскурсию для школьников по Центру кинологической службы провела инспектор-кинолог Наталья Чайка . Л ейтенант полиции рассказала детям, как проводят отбор собак, как их готовят к службе и обучают, какие породы лучше всего подходят для поиска наркотических веществ и оружия, а какие — для охраны. Она ответила на вопросы ребят о том, как правильно вести себя рядом с собакой, где можно освоить профессию кинолога.

Для школьников также организовали показательные выступления: служебные собаки продемонстрировали свое мастерство в задержании преступников и поиске запрещенных веществ.

«Мы очень довольны экскурсией. Ведь было так интересно! Нам всем понравились щеночки, они все веселые, добрые и ласковые! Даже не верится, что скоро они станут служебными собаками и будут помогать полицейским!» — поделилась участница экскурсии.

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