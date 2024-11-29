Курс по предпринимательству для школьников провели в Дмитрове

В Дмитрове возобновились занятия курса «Предпринимательские классы» для старшеклассников. На очередном уроке учащиеся учились искать идеи для своего дела.

Участники курса выяснили, что вдохновением может стать увлечение, хобби или то, что уже хорошо получается. Главное — определить, насколько это нужно клиентам и готовы ли они за это платить.

На занятии школьники с помощью бизнес-тренера Юлии Гусевой, основательницы подросткового движения «Сфера роста», превращали свои интересы и умения в реальные проекты. Задача оказалась не из легких, но ребята справились: каждая команда представила идеи, которые могут стать основой будущего бизнеса.

Курс «Предпринимательские классы» помогает школьникам освоить основы предпринимательства и бизнес-проектирования. В течение года они будут развивать свои стартапы, чтобы в финале курса представить готовые проекты.

«Проект существует уже три года. Выпускники курса отмечают, что он дал им много полезных знаний, а некоторые уже задумываются о создании собственного бизнеса», — отметила заместитель главы округа Ирина Костышина.

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