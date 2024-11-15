Школьники в Дмитрове прочли стихи в память о ветеранах

На мероприятии школьники не только рассказали о подвигах своих прадедов, но и трогательно поблагодарили всех, кто боролся за свободу нашей страны. Особую атмосферу встречи подчеркнул протоиерей Димитрий Колупаев, отметив важность любви к Родине и продолжения традиций.

Заместитель главы округа Ирина Костышина подчеркнула, что подобные мероприятия помогают сохранить память и воспитать патриотизм у молодого поколения. Завершился день созданием символичных подарков — ангелов, которые ребята отправят военным, участвующим в специальной военной операции. Эти поделки станут знаком их благодарности и поддержки.

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