Дмитровские предприятия представили свою продукцию в Китае | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 21:43 Дмитровские предприятия представили свою продукцию в Китае Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

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Участниками Кантонской ярмарки стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В их числе предприятие, выпускающее продукцию из лосося и форели «Фуд Тим» из Дмитровского городского округа.

Общество с ограниченной ответственностью "Фуд Тим", компания с более чем 16-летним опытом, является ведущим предприятием на рыбном рынке. С 2018 года компания импортирует охлажденную и замороженную форель и семгу ULTRA FRESH напрямую из Армении, Турции, Кыргызстана и Узбекистана.

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Под брендами "160° на восток", "Dr. Alice for life" и "LAKS+" "Фуд Тим" производит продукцию, разработанную собственными фуд-технологами. Она представлена в крупнейших розничных сетях: "Магнит", "Гиперглобус", "Лента", "Верный", "OZON" .

"Фуд Тим" входит в число крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России, производя 300 тонн продукции в месяц. С 2020 года компания активно развивает экспортное направление и представляет Дмитровский городской округ на международной арене, экспортируя продукцию в страны Таможенного Союза, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты", - отметила Оксана Котова, заместитель главы Дмитровского городского округа.

Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу». Содействие компаниям-участникам оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Для них был подготовлен коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. В рамках мероприятия для представителей компаний также провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

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