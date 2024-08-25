Волонтеры из Дмитрова победили в игре на региональном форуме в Талдоме

Фото: КМЦ Сфера

Дмитровские команды центра «Волонтеры Подмосковья» победили в игре на региональном форуме в Талдоме. Мероприятие организовало Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Волонтеры из Дмитрова, Мытищ и Химок собрались на региональном форуме в Талдоме. Главный инспектор отдела по работе с добровольцами управления общественных связей и социальных коммуникаций Московской области Даниил Тропкин открыл форум. Участники мероприятия также встретились с руководителем «Красного креста», военно-полевым врачом Забилом Алекперовым. Лидер рассказал о структуре организации и о том, как проходят спасательные и гуманитарные операции.

После официальной части волонтеры отправились на «Свою игру». Семи команд, включая две из Дмитрова, боролись за первое место. «Атмосфера» победила в интеллектуальном состязании, а сборная «Фанаты» стала третьей.

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