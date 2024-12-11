Юнармейцы из Дмитрова побывали на всероссийском патриотическом форуме

Юнармейцы из Икшинской школы и активисты «Движения первых» выступили на форуме «Патриот — это я!», который прошел в Доме правительства Московской области. Они продолжили гуманитарную работу, посвященную важным историческим событиям России и Беларуси.

Ребята из добровольческого поискового объединения «Гвардия за правду» в рамках совместного проекта с московским штабом Юнармии «Под одним небом» вручили участникам форума двести пятьдесят книг. Эти издания, созданные авторами из России и Беларуси, рассказывают о 25-летии Союзного государства, Дне контрнаступления в битве за Москву, 80-летии освобождения Беларуси и приближающемся 80-летии Великой Победы.

Дмитровские юнармейцы выразили благодарность Департаменту средств информации и рекламы Москвы за предоставленные книги и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества. Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что патриотическое воспитание в Дмитрове развивается на высоком уровне, объединяя историческую память и любовь к Родине.

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