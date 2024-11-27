Спортсмены из Дмитрова стали победителями Кубка Европы по футзалу

В Подмосковье завершился Кубок Европы по футзалу, в котором победу одержала сборная России. Дмитровские футболисты Евгений Григорьев и Михаил Рожков стали частью этого успеха.

На турнире, который проходил под эгидой Федерации Европейского футзала, сборная России уверенно прошла групповую стадию, одержав победы над командами Кыргызстана 5:2 и Сербии 2:0. В финальном матче россияне минимально обыграли сборную Таджикистана с результатом 1:0, что принесло им заветное золото.

«Финальный матч был для меня одним из самых тяжелых, но мы справились», — поделился своими впечатлениями о напряженной игре Евгений Григорьев.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил высокий уровень подготовки команды и поздравил дмитровских спортсменов.

«Горжусь успехами наших футболистов. Они показали отличные результаты и продемонстрировали упорство», — сказал Курданин.

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