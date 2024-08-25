Порядка 30 учителей устроились в школы Дмитрова по целевому договору

Проект «Новая школа» направлен на развитие системы образования в Дмитровском городском округе. В этом году 30 молодых педагогов придут на работу по целевому договору.

Кроме того, учителя из других регионов также начнут преподавать в школах Дмитрова. Сейчас образовательные учреждения завершают подготовку к 1 сентября.

Дмитровские депутаты проверили готовность Внуковской школы. Глава фракции «Единая Россия» Петр Прокопык и председатель Совета депутатов округа Михаил Зернов вместе с представителями «Молодой гвардии» и родителями осмотрели спортивный и актовый залы, коридоры и кабинеты. Там выполнили косметический ремонт. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора школы Мария Климова.

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