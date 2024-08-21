Артисты из Дмитрова стали лауреатами областного фестиваля театров

Артисты студии «Маска» из Дмитрова успешно выступила на Московском областном фестивале-конкурсе современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». Образцовый коллектив представил спектакль «Спасибо, море!».

Молодежная постановка Дмитрия Стрельцова создана по мотивам сборника рассказов «Лето пахнет солью» и рэп-комикса «Соня из 7 Буээ». Жюри высоко оценило креативность и смелость дмитровских актеров, присвоив коллективу звание лауреата II степени в номинации «Новые технологии».

Напомним, театральная студия «Маска» создана в 2017 году Владимиром Авдеевым, Натальей и Дмитрием Стрельцовыми. Все они в прошлом актеры Дмитровского драматического театра. За семь лет работы коллектив не раз получал награды на областных и международных творческих конкурсах.

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