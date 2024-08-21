Артисты из Дмитрова стали лауреатами областного фестиваля театров

Фото: Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа

Артисты студии «Маска» из Дмитрова успешно выступила на Московском областном фестивале-конкурсе современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». Образцовый коллектив представил спектакль «Спасибо, море!».

Молодежная постановка Дмитрия Стрельцова создана по мотивам сборника рассказов «Лето пахнет солью» и рэп-комикса «Соня из 7 Буээ». Жюри высоко оценило креативность и смелость дмитровских актеров, присвоив коллективу звание лауреата II степени в номинации «Новые технологии».

Напомним, театральная студия «Маска» создана в 2017 году Владимиром Авдеевым, Натальей и Дмитрием Стрельцовыми. Все они в прошлом актеры Дмитровского драматического театра. За семь лет работы коллектив не раз получал награды на областных и международных творческих конкурсах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте