Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи провели в Дмитрове

В Молодежном центре «квАРТал» Дмитровского округа состоялся мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Его провели студенты Дмитровского техникума для всех желающих.

Участники узнали, как правильно действовать в экстренных ситуациях до приезда врачей. На занятии разобрали основные приемы: первичный осмотр пострадавшего, обработку закрытых и открытых переломов, а также наложение жгута и шины. Подобные навыки могут пригодиться каждому человеку в непредвиденных обстоятельствах.

Мастер-класс стал частью регулярной программы центра «квАРТал». Еженедельно по понедельникам в 13:00 здесь проводят занятия по основам первой помощи. Присоединиться может любой желающий — участие бесплатное.

Заместитель главы округа Ирина Костышина поблагодарила студентов техникума за активное сотрудничество с молодежным центром и отметила важность таких мероприятий.

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